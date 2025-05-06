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06 мая 2025, 07:48

На Донетчине из-за российских атак уничтожены два водопровода

06 мая 2025, 07:48
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Российская армия повредила два из трех водопроводов в Константиновке Донецкой области, пока они не подлежат восстановлению

Об этом сообщила пресс-служба Константиновской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что водоснабжение в город осуществляется в недостаточном количестве. Принимаются все возможные меры по стабилизации ситуации.

Так, проводятся переподключения между действующими сетями, чтобы обеспечить централизованную подачу воды поочередно в районы, где это еще технически возможно.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации. Экономно используйте воду. Призываем к спокойствию, единству и взаимной поддержке", – обратились местные власти к жителям.

Напомним, в Донецкой области из двух сел начата принудительная эвакуация детей. В регионе десятки тысяч гражданских остаются в прифронтовой зоне.

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