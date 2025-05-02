На Донетчине из двух сел начата принудительная эвакуация детей

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На Донетчине в двух селах Шаховской общины начата принудительная эвакуация детей с родителями или законными представителями

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, речь идет о селах Шахове и Торецкое. Там ориентировочно находится 80 детей.

Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", – подчеркнул Филашкин.

Напомним, по состоянию на конец апреля на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области остаются проживать более 28 тысяч гражданских жителей. Среди них – 21 468 детей.