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01 мая 2025, 08:05

На Донбассе десятки тысяч мирных жителей остаются в прифронтовой зоне

01 мая 2025, 08:05
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фото: Донецкая ОВА
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По состоянию на конец апреля на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области остаются проживать более 28 тысяч гражданских жителей. Среди них – 21 468 детей

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА, передает RegioNews.

По словам и. о. начальника службы по делам детей Юлии Рыжаковой, в 8 населенных пунктах, где идет принудительная эвакуация семей с детьми, остается 166 несовершеннолетних.

В поселке Новоселовка Лиманской общины остается 9 детей, в селе Матяшево Криворожской общины – 3 детей. В населенных пунктах Добропольской общины остаются 154 ребенка, которые с семьями подлежат принудительной эвакуации. Больше всего в городе Белицкое – 99 детей.

В селе Веселое Комарской общины остается 1 ребенок, в поселке Щербиновка Торецкой общины – 5 детей.

В течение недели, которая прошла, были эвакуированы 30 детей.

Кроме того, продолжается бесплатное расселение жителей Донбасса, решившихся на эвакуацию, но которым некуда ехать.

Напомним, на днях из Донецкой области эвакуировали 59 человек, среди них дети и маломобильные граждане.

Ранее сообщалось, что в четырех селах Межевской общины Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

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эвакуация война безопасность дети Донецкая область
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