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Россияне в очередной раз атаковали Харьков. Известно, что они использовали беспилотники типа "Молния"

Об этом сообщил городской голова Харькова, передает RegioNews.

По словам Игоря Терехова, в городе зафиксировано попадание российского беспилотника типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Впоследствии мэр Харькова сообщил о еще одном "прилете" беспилотником "Молния", но уже в Основянском районе. Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, 30 апреля россияне атаковали село Приморское Васильевского района. В результате удара 45-летний местный житель получил осколочные ранения ног. Также из-за российских обстрелов поврежден гражданский автомобиль.