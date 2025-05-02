Из-за обстрелов Днепропетровщины ранены 2 человека, горели предприятия

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атак произошли пожары на двух предприятиях. По оперативным данным, пострадали двое мужчин.

"47-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно", — говорится в сообщении.

По Никопольщине россияне ударили FPV-дроном и артиллерией. Под обстрелами оказались Покровская и Красногригорьевская общины. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Сергей Лысак добавил, что подразделения ВК "Восход" сбили над регионом шесть вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 2 мая российская армия запустила по Украине 150 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 64 вражеских дрона, еще 62 – локационно потеряны.