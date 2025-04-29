На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию: кого касается
В четырех селах Межевской общины Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми
Об этом сообщило Межевская поселково-территориальная община, передает RegioNews.
Соответствующее распоряжение от 25 апреля 2025 подписал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Речь идет о жителях сел Колонна Межева, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.
Эвакуация будет происходить по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межево.
Людей призывают заранее подготовить необходимые вещи: документы, деньги, карточки, лекарства, еду и воду на несколько дней, телефон с зарядным устройством, теплую одежду и другие важные вещи.
Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.
Кроме того, сегодня утром оккупанты ударили по спасателям в Никополе, когда те тушили пожар, вызванный предварительным вражеским обстрелом.
Ранее сообщалось, что этой ночью российская армия атаковала Украину 100-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов.