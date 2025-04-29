На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию: кого касается

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В четырех селах Межевской общины Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Об этом сообщило Межевская поселково-территориальная община, передает RegioNews.

Соответствующее распоряжение от 25 апреля 2025 подписал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Речь идет о жителях сел Колонна Межева, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

Эвакуация будет происходить по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межево.

Людей призывают заранее подготовить необходимые вещи: документы, деньги, карточки, лекарства, еду и воду на несколько дней, телефон с зарядным устройством, теплую одежду и другие важные вещи.

Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.

Кроме того, сегодня утром оккупанты ударили по спасателям в Никополе, когда те тушили пожар, вызванный предварительным вражеским обстрелом.

Ранее сообщалось, что этой ночью российская армия атаковала Украину 100-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов.