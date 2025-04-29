12:29  29 апреля
Ужасная находка в Ровно: на мусорнике обнаружили мертвого младенца
11:35  29 апреля
Чиновница горсовета на Николаевщине оказался агентом РФ
10:15  29 апреля
Хотели согреться: в Ужгороде дети сожгли автомобиль
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2025, 12:58

На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию: кого касается

29 апреля 2025, 12:58
Читайте також українською мовою
фото: Armyinform
Читайте також
українською мовою

В четырех селах Межевской общины Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Об этом сообщило Межевская поселково-территориальная община, передает RegioNews.

Соответствующее распоряжение от 25 апреля 2025 подписал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Речь идет о жителях сел Колонна Межева, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка.

Эвакуация будет происходить по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межево.

Людей призывают заранее подготовить необходимые вещи: документы, деньги, карточки, лекарства, еду и воду на несколько дней, телефон с зарядным устройством, теплую одежду и другие важные вещи.

Напомним, в ночь на 29 апреля российская армия снова массированно направила на Днепропетровскую область беспилотники. Силы ПВО уничтожили 7 БпЛА.

Кроме того, сегодня утром оккупанты ударили по спасателям в Никополе, когда те тушили пожар, вызванный предварительным вражеским обстрелом.

Ранее сообщалось, что этой ночью российская армия атаковала Украину 100-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация дети лекарства Днепропетровская область документы
Эвакуация на Сумщине: что нужно знать жителям приграничных общин
29 апреля 2025, 08:19
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину дронами: погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие
29 апреля 2025, 08:05
Оккупанты накрыли Никопольщину из тяжелой артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях ударов
28 апреля 2025, 08:45
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Тарифы на свет не изменятся до конца октября 2025 года
29 апреля 2025, 13:54
Смертельное ДТП на Ровенщине: водитель квадроцикла врезался в бетонный забор
29 апреля 2025, 13:44
В Харьковской области несовершеннолетняя работала на россиян: 16-летняя получила подозрение
29 апреля 2025, 13:42
Приобрели маршрут за 7000 евро: на Буковине задержали двух мужчин, пытавшихся пересечь границу из Украины в Румынию
29 апреля 2025, 13:33
Дело об убийстве Фарион снова отложили: подозреваемый заболел
29 апреля 2025, 13:21
Завтра в Украине потеплеет до +22 градусов, местами пройдет дождь
29 апреля 2025, 13:18
Сотрудник Минобороны и Генштаба ВСУ предлагал за 12-16 тысяч долларов сняться с военного учета
29 апреля 2025, 12:40
Ужасная находка в Ровно: на мусорнике обнаружили мертвого младенца
29 апреля 2025, 12:29
В Донецкой области ГБР разоблачило преступную группу, которая за 20 000 долларов незаконно переправляла мужчин за границу
29 апреля 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »