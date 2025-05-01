Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области: есть повреждения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 458 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его совам, по Гуляйполю россияне нанесли четыре авиаудара.

232 атаки БпЛА по Запорожью, Лобковому, Каменскому, Степному, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.

34 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) охватили Лобково, Гуляйполе, Щербаки и Новоданиловку.

188 артиллерийских ударов совершено по территориям Степногорска, Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В результате атак поступило 15 сообщений о повреждениях жилых домов, квартир и автомобилей мирных жителей.

Напомним, в среду, 30 апреля, российские военные обстреляли деревню Приморское Васильевского района. Раненый местный житель.