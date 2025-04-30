С Донетчины эвакуировали еще 59 человек: среди них дети и маломобильные граждане

фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки из Донетчины в более безопасные регионы Украины эвакуировали 59 человек

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, среди эвакуированных — жители Покровской, Константиновской, Комарской, Часовоярской, Торецкой, Дружковской и Краматорской общин.

В частности, 15 маломобильных граждан перевезли в специализированные учреждения в Винницкой и Хмельницкой областях. Еще 6 человек вместе с сопровождающими эвакуировали в Одесскую область.

Также 10 человек, среди которых 5 детей, доставили в шелтер во Львовской области. Остальные эвакуированные доставили бесплатно к родным в безопасные регионы Украины.

Напомним, российские войска оккупировали Сухую Балку недалеко от поселка Нью-Йорк на Донетчине.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированной части Донбасса российские оккупанты массово сливают шахтные воды, канализационные стоки и промышленные отходы в водоемы.