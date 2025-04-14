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14 апреля 2025, 13:39

На Донетчине не утихают обстрелы: есть погибший и раненые

14 апреля 2025, 13:39
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фото: Донецкая ОВА
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За сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в Новохатском погиб один человек, еще трое ранены. В Покровске ранен один человек, повреждена многоэтажка и авто. В Родинском – 21 частный дом и двухэтажка.

Повреждения зафиксированы также в Лимане, Карповке, Маяках, Славянске, Ясногорке, Сергеевке, Константиновке и Северске.Разрушены жилые дома, промышленные объекты и инфраструктура.

Филашкин также добавил, что с линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 10 детей.

Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, сейчас остаются 284 тысячи гражданских, среди них почти 22 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что пограничники сорвали штурм россиян в Донецкой области, уничтожив МТ-ЛБ и бронемашину.

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