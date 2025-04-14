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14 апреля 2025, 12:55

Россияне ударили КАБом по поселку на Харьковщине: последствия

14 апреля 2025, 12:55
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фото: ГВА
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В понедельник, 14 апреля, около 6:40 российские войска ударили КАБом по поселку Слатино в Харьковской области

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

В результате вражеского удара повреждены по меньшей мере 12 частных домов и 3 автомобиля.

Легкие травмы получил 63-летний местный житель.

Напомним, утром 14 апреля вражеский беспилотник ударил по продуктовому составу в Харькове. Для удара по городу русская армия применила ударный дрон типа "Герань-2".

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