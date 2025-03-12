Количество раненых в Кривом Роге возросло до 5, — ОВА
Число пострадавших из-за утренней ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области 12 марта увеличилось до пяти
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Сейчас в больнице находятся два человека.
"Количество раненых в Кривом Роге выросло до пяти. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет - в среднем. Еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла 47-летняя мирная жительница. Пострадали два человека.
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