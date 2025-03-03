В Донецкой области за сутки оккупанты убили двух человек и троих ранили

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За прошедшие сутки, 2 марта, российская армия убила двух жителей Донецкой области и еще три человека получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне убили двух жителей Донбасса – в Покровске. Еще три человека получили ранения.

Общее число жертв россиян в Донецкой области (3003 погибших и 6809 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты также атаковали почти 25 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов из гибели четверо гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения.