В Донецкой области за сутки оккупанты убили двух человек и троих ранили
За прошедшие сутки, 2 марта, российская армия убила двух жителей Донецкой области и еще три человека получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, россияне убили двух жителей Донбасса – в Покровске. Еще три человека получили ранения.
Общее число жертв россиян в Донецкой области (3003 погибших и 6809 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты также атаковали почти 25 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов из гибели четверо гражданских, еще 10 мирных жителей получили ранения.
Ночная атака дронов: украинская ПВО сбила более 40 "шахедов" и БпЛА-имитаторовВсе новости »
03 марта 2025, 08:30Российские войска убили 4 и ранили 10 мирных жителей Херсонщины
03 марта 2025, 08:20Атака БпЛА на Кривой Рог: повреждены промышленное предприятие, медучреждение и дома
03 марта 2025, 07:55
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
03 марта 2025, 11:25Агенты РФ готовили в Украине четыре теракта и ряд диверсий
03 марта 2025, 10:57РФ ударила "Искандером" по полигону на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые, продолжается проверка
03 марта 2025, 10:45До соглашения о завершении войны еще очень далеко, – Зеленский
03 марта 2025, 10:30В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
03 марта 2025, 10:12Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
03 марта 2025, 10:06Лед не выдержал: во Львове и районе чрезвычайники дважды спасали людей
03 марта 2025, 09:30В Черкассах из-за дроновой атаки горела мебельная фабрика
03 марта 2025, 09:27Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели обучение "резервистов"
03 марта 2025, 09:06Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 3 марта
03 марта 2025, 09:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »