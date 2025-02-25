В Краматорске известно о 16 раненых: под завалами до сих пор ищут людей
Из-за атаки на Краматорск по меньшей мере один человек погиб и еще 16 получили ранения
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Среди раненых - четыре ребенка 2007, 2016, 2017 и 2022 годов рождения", - сообщил Вадим Филашкин.
Он добавил, что, вероятно, под завалами здания по-прежнему остаются люди. Поисково-спасательная операция в Краматорске продолжается.
Напомним, во вторник, 25 февраля, оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Сообщалось о жертве и 14 пострадавших, среди которых четверо детей.
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