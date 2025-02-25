Количество раненых в Краматорске снова возросло
Число раненых в результате обстрела Краматорска в Донецкой области увеличилось до 14. Среди пострадавших — четверо детей
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.
Около 14:20 россияне ударили по частному сектору Краматорска.
"Один человек погиб, еще 14 ранены, из них 4 детей — предварительные последствия Краматорского обстрела", — проинформировали правоохранители.
В результате атаки повреждены по меньшей мере 17 частных домов. Точная информация о количестве пострадавших и разрушении уточняется.
В настоящее время идет спасательная операция.
Напомним, во вторник, 25 февраля, оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Сообщалось о жертве и 13 пострадавших, среди которых трое детей.
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