Войска РФ ударили по Краматорску: есть жертва и пострадавший
В результате сегодняшних обстрелов Краматорска на Донетчине по меньшей мере один мирный житель погиб и один получил ранения
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"Россияне атаковали город сегодня днем. Все обстоятельства обстрела, точное количество пострадавших и разрушений устанавливаем", - сообщил Вадим Филашкин.
Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.
Напомним, сегодня россияне атаковали авиационными бомбами Гуляйполе. В результате атаки повреждены дома, возник пожар.
Из-за вражеских обстрелов Херсона пострадала 15-летняя девушкаВсе новости »
25 февраля 2025, 13:39Россияне атаковала ракетами Черниговщину, есть раненый
25 февраля 2025, 12:38В Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей
25 февраля 2025, 10:20
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
"Точно не закончится в 2025": нардеп Костенко о завершении войны в Украине
25 февраля 2025, 16:31Россияне атаковали КАБами поселок на Харьковщине: пострадали мирные жители
25 февраля 2025, 16:20Стало известно, сколько мужчин покинули Украину из-за войны
25 февраля 2025, 16:144 тысячи евро за услугу: на Прикарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы
25 февраля 2025, 15:54Защитники Черниговщины показали, как сбили российский "шахед" из стрелкового оружия
25 февраля 2025, 15:45Опрос показал, что большинство поляков хотят быстрого завершения войны в Украине
25 февраля 2025, 15:27Не выдержало сердце: во Львовской области в учебном центре умер монастырский послушник
25 февраля 2025, 15:16Присвоил 4,5 млн грн: в Сумской области военный продал оборудование, которое должен был передать на фронт
25 февраля 2025, 15:10В Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия
25 февраля 2025, 14:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства