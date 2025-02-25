На Херсонщине россияне уничтожили жилой дом: в руинах обнаружили тело женщины
Вчера, 24 февраля, российские оккупанты атаковали жилой дом в селе Милово Бериславского района. Сегодня спасатели обнаружили в уничтоженном жилье тело пожилой женщины
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"84-летняя местная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, из-за вчерашнего вражеского обстрела. Мои соболезнования родным и близким убитой", — говорится в сообщении.
Напомним, число раненых в результате обстрела Краматорска в Донецкой области 25 февраля увеличилось до 14. Среди пострадавших — четверо детей. Один человек погиб.
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