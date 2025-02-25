Россияне ударили по Харьковщине, есть погибший и раненый
В результате вражеского обстрела поселка Белый Колодец Харьковской области погиб мужчина, еще один – получил ранение
Об этом сообщила в телеграмме Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Российские оккупанты продолжают совершать террор против гражданского населения Харьковщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии поселок Белый Колодец Чугуевского района.
Один из боеприпасов попал в гражданский автомобиль. От полученных травм погиб один человек. Еще один получил ранение.
Напомним, российские военные атаковали КАБами поселок на Харьковщине. В результате вражеских авиаударов повреждены почти 50 жилых домов.
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