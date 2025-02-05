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05 февраля 2025, 22:22

В Черниговской области осудили оккупанта, который похитил украинца и вывез его в РФ

05 февраля 2025, 22:22
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Фото: прокуратура
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Оккупант вместе со своими "товарищами" ворвался в дом украинцев. Там они угнали авто, а также угнали и самого владельца дома

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал виновным 33-летнего военнослужащего РФ в нарушении законов и обычаев войны и принял решение об осуждении к 12 годам лишения свободы.

По данным правоохранителей, этот оккупант с другими российскими военными ворвался в частный дом в селе Гремяч Новгород-Северского района. Впоследствии они провели обыск, украли два автомобиля, а также насильно поместили хозяина дома в один из угнанных автомобилей и в сопровождении колонны российской военной бронетехники потерпевший был вывезен в сторону границы Украины с РФ.

Напомним, ранее стало известно, что кафиры захватили троих братьев . Один из них ранее участвовал в АТО. Русские под пыткой заставляли мужчин вое техники врага. Один из потерпевших заявил о своем участии в подрыве российской колонны, хотя на самом деле не имел к этому никакого отношения. Тогда оккупанты отвели братьев в лесопосадку, расстреляли и зарыли их тела.

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