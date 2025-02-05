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05 февраля 2025, 13:30

В Полтаве попрощались с семьями, погибшими во время ракетного обстрела

05 февраля 2025, 13:30
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фото: Типичная Полтавщина
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Сегодня в Полтаве простились с семьями, погибшими в результате удара по пятиэтажке. Все семь проживали в доме, куда 1 февраля попала российская ракета Х-22

Об этом сообщает телеграмм-канал "Типичная Полтавщина", передает RegioNews.

В семи гробах лежат члены семей Яворских и Запошных. В трех гробах – дети 7, 9 и 12 лет.

Как пишет Суспільне, тело Софии и ее родителей – 37-летних Елены и Дмитрия Яворского нашли при разборе завалов. Они жили на втором этаже.

Девочка научилась в четвертом классе, была отличницей, любила ходить в библиотеку, посещать мастер-классы и играть в шахматы. Ее мама Елена Яворская работала на "Новой почте".

Семья Запишних, погибшая при обстреле, переехала в Полтаву из Харькова. Сергей и Екатерина учились в Харьковском авиационном институте, работали в авиаконструкторском бюро.

Их дети, Диана и Даниил, увлекались настольными играми и спортом. Похоронят семью в Диканьке, откуда родом Сергей Запишний.

Местные СМИ сообщают, когда они погибли дождь, а во время прощания небо плакало за ними снегом.

Напомним, 1 февраля вражеская ракета попала в пятиэтажку в Полтаве, разрушив подъезд. Погибли 14 человек. Среди них – актриса и волонтер Анастасия Кольвах .

Ранее мы сообщали, что сегодня в Полтавской области также простились с военным ТЦК, застреленным на заправке.

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