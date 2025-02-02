09:34  02 февраля
Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к "жесткой реакции" на убийства военных ТЦК
12:43  02 февраля
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
10:56  01 февраля
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2025, 13:40

В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая ехала на вызов

02 февраля 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Враг атаковал машину медиков с помощью дрона, обошлось без жертв

Об этом в Телеграмме сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"В Херсоне россияне атаковали с дрона скорую, которая ехала на вызов. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

Медицинские работники не пострадали.

Напомним, с начала 2025 года российские войска начали массово атаковать Херсонскую область беспилотниками.

Ранее руководство Херсона попросило президента Владимира Зеленского помочь в создании "купола" для защиты жителей региона.

Как сообщалось, количество погибших от российского удара по дому в Полтаве продолжает расти. Пока известно о 14 жертвах.

РФ скорая помощь медики Херсон дрон Херсонская область
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 9 человек
31 января 2025, 08:03
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Житомирской области трехмесячный мальчик установил уникальный рекорд
02 февраля 2025, 16:08
Убийство работника ТЦК в Полтавской области: появились новые подробности
02 февраля 2025, 15:30
Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник
02 февраля 2025, 15:13
В Хмельницкой области мужчина за 5000 долларов пытался подкупить работника ТЦК
02 февраля 2025, 14:27
В Киевской области будут судить преступную группу, которая незаконно вырубила деревья на 60 млн грн
02 февраля 2025, 13:02
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
02 февраля 2025, 12:43
Число погибших от удара по дому в Полтаве продолжает расти
02 февраля 2025, 12:17
Еще две категории украинцев получили "бронь" от мобилизации
02 февраля 2025, 11:50
Во Львове в результате взрыва гранаты пострадал человек
02 февраля 2025, 11:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »