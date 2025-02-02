В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая ехала на вызов
Враг атаковал машину медиков с помощью дрона, обошлось без жертв
Об этом в Телеграмме сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
"В Херсоне россияне атаковали с дрона скорую, которая ехала на вызов. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило незначительные повреждения", - говорится в сообщении.
Медицинские работники не пострадали.
Напомним, с начала 2025 года российские войска начали массово атаковать Херсонскую область беспилотниками.
Ранее руководство Херсона попросило президента Владимира Зеленского помочь в создании "купола" для защиты жителей региона.
Как сообщалось, количество погибших от российского удара по дому в Полтаве продолжает расти. Пока известно о 14 жертвах.
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