В Херсоне россияне атаковали "скорую", которая ехала на вызов

Враг атаковал машину медиков с помощью дрона, обошлось без жертв

Об этом в Телеграмме сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"В Херсоне россияне атаковали с дрона скорую, которая ехала на вызов. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА транспортное средство получило незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

Медицинские работники не пострадали.

Напомним, с начала 2025 года российские войска начали массово атаковать Херсонскую область беспилотниками.

Ранее руководство Херсона попросило президента Владимира Зеленского помочь в создании "купола" для защиты жителей региона.

Как сообщалось, количество погибших от российского удара по дому в Полтаве продолжает расти. Пока известно о 14 жертвах.