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28 января 2025, 11:57

Из-за обстрелов Донецкой области погибли 2 мирных жителя, ранен водитель автомобиля почты

28 января 2025, 11:57
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фото: Нацполиция
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За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 3437 российских обстрелов линии фронта и жилого сектора Донецкой области. Из-за вражеских атак двое мирных жителей погибли, еще один человек получил ранения

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

Войска России ударили по городам Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Торецк, а также селам Комар и Новодмитровка.

"Повреждены 23 гражданских объекта, из них 11 жилых домов", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки:

  • По Родинскому РФ ударила дроном и артиллерией — погибли два гражданских лица. Также разрушения получили два многоквартирных и частных дома, СТО, автомобили и газопровод.
  • В Покровске кафиры попали дроном по автомобилю почты — ранили водителя.
  • В Мирнограде в результате дроновой атаки поврежден гражданский автомобиль.
  • Лиман враг накрыл из РСЗО "Град" — пострадали шесть частных домохозяйств. В Нововодмитровке — два поврежденных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще двое мирных жителей получили ранения.

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