Из-за обстрелов Донецкой области погибли 2 мирных жителя, ранен водитель автомобиля почты
За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 3437 российских обстрелов линии фронта и жилого сектора Донецкой области. Из-за вражеских атак двое мирных жителей погибли, еще один человек получил ранения
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.
Войска России ударили по городам Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Торецк, а также селам Комар и Новодмитровка.
"Повреждены 23 гражданских объекта, из них 11 жилых домов", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки:
- По Родинскому РФ ударила дроном и артиллерией — погибли два гражданских лица. Также разрушения получили два многоквартирных и частных дома, СТО, автомобили и газопровод.
- В Покровске кафиры попали дроном по автомобилю почты — ранили водителя.
- В Мирнограде в результате дроновой атаки поврежден гражданский автомобиль.
- Лиман враг накрыл из РСЗО "Град" — пострадали шесть частных домохозяйств. В Нововодмитровке — два поврежденных дома.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще двое мирных жителей получили ранения.