В Україні судитимуть військового, який перейшов на бік росіян і потрапив у полон на Донеччині

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало колишнього українського військового. Чоловік після анексії Криму в 2014 році перейшов на бік РФ

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що в український військовий добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його військової частини у Сімферополі в 2014 році.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України він пішов воювати на боці окупантів. Чоловік брав участь у боях у складі штурмовиків 123 ОМБ РФ.

У січні 2025 року зрадник потрапив у полон до українських військових на Донеччині.

Чоловіка підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали російських диверсантів, які готували теракти на Одещині. Чоловіки планували підірвати українських поліцейських.

Як повідомлялось, СБУ затримала 8 агентів РФ, які отримали завдання дестабілізувати ситуацію в Україні.