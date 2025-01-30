19:21  29 января
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
19:14  29 января
Дезертир из Харькова организовал незаконный канал выезда в Европу
19:40  29 января
В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 07:29

Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА

30 января 2025, 07:29
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Из города Константиновка в Донецкой области эвакуировали всех детей. Еще 20 несовершеннолетних были эвакуированы из Комарской и Криворожской громад, где недавно была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Чиновник отметил, что Константиновка каждый день находится под вражеским огнем.

"Мы всех детей из города Константиновка вывезли, потому что враг каждый день обстреливает управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами. Город разрушает в полном объеме, как и город Покровск, и все города, которые приближены к линии фронта ", – сказал Филашкин.

Напомним, ранее в Донецкой области из-за усиления вражеских обстрелов начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов.

Донецкая область эвакуация
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В течение суток россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область
30 января 2025, 08:14
Окупанты шантажируют пожилых людей на ТОТ, - ЦНС
30 января 2025, 08:10
В Черном море находится один вражеский корабль
30 января 2025, 07:51
Госпогранслужба запустила горячую линию для борьбы с коррупцией
30 января 2025, 07:49
О переговорах и якобы "главной преграде" этому
30 января 2025, 07:35
В Украине будет тепло и без осадков: прогноз погоды на 30 января
30 января 2025, 07:19
В Украине с начала года выросло количество ДТП
30 января 2025, 07:14
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
30 января 2025, 06:58
В Сумах беспилотник попал в многоэтажку: есть раненые
30 января 2025, 06:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »