Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА

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Из города Константиновка в Донецкой области эвакуировали всех детей. Еще 20 несовершеннолетних были эвакуированы из Комарской и Криворожской громад, где недавно была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Чиновник отметил, что Константиновка каждый день находится под вражеским огнем.

"Мы всех детей из города Константиновка вывезли, потому что враг каждый день обстреливает управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами. Город разрушает в полном объеме, как и город Покровск, и все города, которые приближены к линии фронта ", – сказал Филашкин.

Напомним, ранее в Донецкой области из-за усиления вражеских обстрелов начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 25 населенных пунктов.