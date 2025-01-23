04:00  23 января
На Киевщине ночью похитили годовалого ребенка из-за выдуманного долга в 200 тысяч долларов
01:15  23 января
Авария на подстанции шахты: на Днепропетровщине под землей застряли 135 горняков
06:52  23 января
Давление на бизнес: на Харьковщине чиновница налоговой "зарабатывала" на предпринимателях региона
UA | RU
UA | RU
23 января 2025, 14:25

Россияне обстреляли Покровск и Константиновку на Донетчинеи: есть погибшие и раненые

23 января 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Российские военные ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вечером 22 января россияне ударили по жилому сектору Покровска. На территории одного из частных домовладений возник пожар, охвативший хозяйственную постройку и автомобиль.

Спасатели ликвидировали возгорание, это позволило предотвратить распространение огня на два соседних жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 23 января оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке – поврежден частный жилищный сектор. Спасатели достали из-под завалов тело 53-летней погибшей женщины, ранен один мужчина.

Кроме этого, повреждены еще два частных дома. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, 22 января российские войска атаковали Константиновку Донецкой области. Оккупанты сбросили на город многие авиабомб. Есть жертва и раненые гражданские.

война обстрелы погибшие Донецкая область Покровск пострадавшие Константиновка
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
Незаконно начислили более 13 млн гривен выплат: 13 военных чиновников ВСУ получили подозрения
23 января 2025, 13:51
В Житомире задержали российских агентов, планировавших подорвать полицейских
23 января 2025, 13:42
В Запорожье пес погибшего от русского удара не отходил от тела своего хозяина
23 января 2025, 13:19
Трамп выдвинул Путину ультиматум: в течение нескольких месяцев Россия рухнет
23 января 2025, 12:58
В Сумской области поезд сбил насмерть двух подростков
23 января 2025, 12:49
В Донецкой области российские военные расстреляли шестерых украинских военнопленных
23 января 2025, 12:23
Удар по Запорожью: количество пострадавших увеличилось до 45
23 января 2025, 11:52
Била 10-летнего сына: на Житомирщине женщина издевалась над ребенком
23 января 2025, 11:20
ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов, уничтожили 12 ББМ и более 60 артсистем россиян
23 января 2025, 11:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Каким будет курс доллара в 2025 году
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »