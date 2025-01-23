Россияне обстреляли Покровск и Константиновку на Донетчинеи: есть погибшие и раненые

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вечером 22 января россияне ударили по жилому сектору Покровска. На территории одного из частных домовладений возник пожар, охвативший хозяйственную постройку и автомобиль.

Спасатели ликвидировали возгорание, это позволило предотвратить распространение огня на два соседних жилых дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 23 января оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке – поврежден частный жилищный сектор. Спасатели достали из-под завалов тело 53-летней погибшей женщины, ранен один мужчина.

Кроме этого, повреждены еще два частных дома. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, 22 января российские войска атаковали Константиновку Донецкой области. Оккупанты сбросили на город многие авиабомб. Есть жертва и раненые гражданские.