В Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101
Ракету Х-101, не взорвавшуюся после сбития силами обороны, нашли на месте обстрела
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
После тщательного осмотра обнаруженного боеприпаса взрывотехники отделили боевую часть от корпуса.
Для снижения рисков ракету перевезли в безопасное место подальше от жилых домов и обезвредили путем подрыва.
Напомним, ранее в Сумах взрывотехники обезвредили вражеский дрон, упавший в городе.
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