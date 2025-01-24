В Украину вернули тела 757 погибших военных

фото: t.me/Koord_shtab

В пятницу, 24 января, стало известно, что в Украину вернули из России тела 757 павших защитников

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что государству удалось репатриировать:

Из числа возвращенных "на щите" Защитников:

451 – из Донецкого направления;

71 – из Бахмутского направления;

⁠51 – с Угледарского направления;

13 – из Луганского направления;

137 – из Запорожского направления.

Также из моргов на территории РФ вернули 34 погибших.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросов лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Совместно с экспертными учреждениями в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним, ранее, 20 декабря, в Украину вернули из РФ тела 503 погибших военных.