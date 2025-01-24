Стало известно количество убитых под Курском северокорейских военных

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По состоянию на середину января 2025 г. КНДР потеряла около 4 тысяч военных в боях на Курщине

Об этом сообщает RigioNews со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается, общие потери составляют более трети из примерно 11 тысяч человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

Британские специалисты считают, что высокий уровень потерь КНДР за короткий период значительно ухудшил способность этих сил проводить наступательные боевые операции.

"Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за неделю украинские защитники ликвидировали более 10 тысяч кафиров и почти 2 тысяч единиц техники врага.

Напомним, правоохранители задержали генералов , причастных к провалу обороны в Харьковской области. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.