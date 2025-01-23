Оккупанты обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
В четверг, 23 января, около 11:00 российские оккупанты ударили по жилым кварталам Корабельного района Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Повреждены дома, авто. Люди целые, но испуганные. Идет ликвидация”, – говорится в сообщении.
"Купа дыма перед окном и запах пороха", – рассказала жительница города о первых секундах после "прилета".
Подробности – в видео.
Напомним, в ночь на 23 января российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 27 БПЛА — локационно потеряны.
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