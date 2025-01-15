Авиаудар по Краматорску: количество пострадавших выросло

фото: Вадим Филашкин

Число раненых в результате утреннего авиационного удара по Краматорску Донецкой области выросло до девяти. Среди пострадавших два ребенка

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Он добавил, что в результате авиаудара повреждены 18 домов, три образовательных учреждения и инфраструктурный объект. Кроме того, ударной волной и обломками повреждены 18 автомобилей.

"Количество раненых в Краматорске выросло до 9, среди них - 2 ребенка (6-летняя девочка и 16-летний парень). Такие данные по состоянию на 16:00", - проинформировал Вадим Филашкин.

По его словам, в настоящее время в городе остаются около 40 тысяч человек. Начальник Донецкой ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться из региона.

Напомним, утром 15 января захватчики обстреляли жилой сектор Краматорска. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.