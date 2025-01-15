Авіаудар по Краматорську: кількість постраждалих зросла

фото: Вадим Філашкін

Число поранених внаслідок ранкового авіаційного удару по Краматорську на Донеччині зросло до девяти. Серед потерпілих — дві дитини

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Він додав, що внаслідок авіаудару пошкоджені 18 будинків, три освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджені 18 автівок.

"Кількість поранених у Краматорську зросла до 9, серед них — 2 дитини (6-річна дівчинка і 16-річний хлопець). Такі дані станом на 16:00", — поінформував Вадим Філашкін.

За його словами, наразі у місті залишаються близько 40 тисяч людей. Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, вранці 15 січня загарбники обстріляли житловий сектор Краматорська. Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих.