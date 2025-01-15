09:11  15 січня
Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового
08:47  15 січня
Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію
23:41  14 січня
У Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК
UA | RU
UA | RU
15 січня 2025, 16:22

Авіаудар по Краматорську: кількість постраждалих зросла

15 січня 2025, 16:22
Читайте также на русском языке
фото: Вадим Філашкін
Читайте также
на русском языке

Число поранених внаслідок ранкового авіаційного удару по Краматорську на Донеччині зросло до девяти. Серед потерпілих — дві дитини

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Він додав, що внаслідок авіаудару пошкоджені 18 будинків, три освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджені 18 автівок.

"Кількість поранених у Краматорську зросла до 9, серед них — 2 дитини (6-річна дівчинка і 16-річний хлопець). Такі дані станом на 16:00", — поінформував Вадим Філашкін.

За його словами, наразі у місті залишаються близько 40 тисяч людей. Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.

Нагадаємо, вранці 15 січня загарбники обстріляли житловий сектор Краматорська. Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих.

війна діти Краматорськ Донецька область постраждалі авіаудар Філашкін Вадим Сергійович КАБ
Окупанти атакували БпЛА житловий район Херсона: постраждали 4 містян
15 січня 2025, 14:00
Росія випустила по Україні понад 100 ракет і дронів: як відпрацювала ППО
15 січня 2025, 12:05
Росіяни вбили обстрілом медсестру амбулаторії на Херсонщині
15 січня 2025, 10:27
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Пожежа в центрі Києва: загорівся підземний кабельний колектор
15 січня 2025, 17:25
На Волині внаслідок вибуху гранати травмувалися дві людини
15 січня 2025, 17:18
Китай нападе на Росію: деміфологізація уявлень про Піднебесну
15 січня 2025, 16:40
Зачинене укриття під час тривоги у Львові: поліція відкрила кримінальну справу
15 січня 2025, 16:39
Покровськ на межі падіння: бездіяльність командування ставить місто під загрозу
15 січня 2025, 16:18
Чергове замовлення ФСБ: у Києві затримали ще одну групу підпалювачів машин
15 січня 2025, 16:09
Повітряні сили показали кадри збиття російських дронів на Сході
15 січня 2025, 15:40
На Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежу після ракетного удару
15 січня 2025, 15:17
Нарешті вдома: з російського полону повернули 25 українців
15 січня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »