Россия выпустила по Украине более 100 ракет и дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 января российские войска совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 117 воздушных целей противника:

одну баллистическую ракету Искандер-М/KN (район пуска - Белгородская обл.);

семь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская обл. – рф);

четыре крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская обл.);

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф).

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 подтверждены убытки 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

три крылатых ракет "Калибр";

четыре управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Отмечается, что не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей. Известно, что РФ атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.

"К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - сообщили военные.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что целью ночной атаки российской 15 января стала газовая инфраструктура и энергетические объекты.