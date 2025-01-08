Пограничники показали, как разбили на Харьковщине полевой склад и восемь укрытий оккупантов
Аэроразведчики ГПСУ продолжают выполнение боевых задач на Харьковщине по противодействию оккупационным войскам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На днях бойцы с помощью дрона уничтожили один полевой склад боеприпасов, а с помощью "Бабы Яги" в ночное время разбомбили 8 укрытий россиян.
Напомним, подразделения ВМС уничтожили два российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" в Херсонской области.
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Жительница Днепропетровщины сгорела заживо в собственном доме
08 января 2025, 04:30На Севере Силы обороны уничтожили российский комплекс "Муром" и технику оккупантов
08 января 2025, 03:20Двойное убийство под Винницей: мужчина облил горючим и поджег двух человек
08 января 2025, 02:35На Прикарпатье мужчина топором забил до смерти соседку
08 января 2025, 01:49В Курской области бойцы ССО ликвидировали 13 военнослужащих Северной Кореи
08 января 2025, 01:00На Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей
08 января 2025, 00:31Организовали систему "откатов": во Львовской области задержали чиновников горсовета
08 января 2025, 00:10В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
07 января 2025, 23:47В Черкасской области 17-летний парень убил товарища в его день рождения
07 января 2025, 22:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год