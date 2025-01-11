фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Под удар попали места сосредоточения личного состава россиян, системы связи, транспортные средства.

"В одном из случаев оккупантам удалось заметить FPV-дрон наших бойцов, они начали от него отстреливаться из автоматического оружия, но "птичке" пограничников это не мешало довести дело до конца – автомобиль захватчиков был уничтожен, два окупанта обезврежены", – рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее пограничники показали, как разбили в Харьковской области полевой склад и восемь укрытий оккупантов.