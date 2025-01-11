Пограничники "подчистили" технику и средства связи оккупантов в Харьковской области
Минометчики и дронары подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" на Волчанском направлении провели зачистку вражеских позиций
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Под удар попали места сосредоточения личного состава россиян, системы связи, транспортные средства.
"В одном из случаев оккупантам удалось заметить FPV-дрон наших бойцов, они начали от него отстреливаться из автоматического оружия, но "птичке" пограничников это не мешало довести дело до конца – автомобиль захватчиков был уничтожен, два окупанта обезврежены", – рассказали в ГПСУ.
Напомним, ранее пограничники показали, как разбили в Харьковской области полевой склад и восемь укрытий оккупантов.
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