На техніці окупантів у Маріуполі помітили нове маркування

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Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає RegioNews.

Вантажівки з літерою О у квадраті рухались на північ Донецької області з напряму Розівсько-Пологівської агломерації.

Андрющенко також розповів про несподівані переміщення російської техніки через Маріуполь в Ростовську область РФ. Вона рухається малими колонами в супроводі військової поліції. Не менш чотирьох колон на тиждень з Бердянського та Пологівського напрямів.



"Відстежуємо, поки для висновків замало даних", - написав він, зазначивши, що в іншому зберігаються пріоритети пересування в бік Времівського та Курахівського напрямків.

Водночас фіксується посилення ППО системами С-300 в західній та північно-західній частині Маріупольського району. Таким чином росіяни намагаються посилити захист Ростовської області:

"Системи переміщують вдень, не приховуючи факт переміщення, що вказує на певний поспіх", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по позиціях окупантів на Донеччині.