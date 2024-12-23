На техніці окупантів у Маріуполі помітили нове маркування
Нова позначка на російській військовій техніці зафіксована в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає RegioNews.
Вантажівки з літерою О у квадраті рухались на північ Донецької області з напряму Розівсько-Пологівської агломерації.
Андрющенко також розповів про несподівані переміщення російської техніки через Маріуполь в Ростовську область РФ. Вона рухається малими колонами в супроводі військової поліції. Не менш чотирьох колон на тиждень з Бердянського та Пологівського напрямів.
"Відстежуємо, поки для висновків замало даних", - написав він, зазначивши, що в іншому зберігаються пріоритети пересування в бік Времівського та Курахівського напрямків.
Водночас фіксується посилення ППО системами С-300 в західній та північно-західній частині Маріупольського району. Таким чином росіяни намагаються посилити захист Ростовської області:
"Системи переміщують вдень, не приховуючи факт переміщення, що вказує на певний поспіх", - зазначив радник мера.
Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по позиціях окупантів на Донеччині.