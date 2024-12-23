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23 грудня 2024, 10:38

На техніці окупантів у Маріуполі помітили нове маркування

23 грудня 2024, 10:38
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фото: t.me/andriyshTime
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Нова позначка на російській військовій техніці зафіксована в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає RegioNews.

Вантажівки з літерою О у квадраті рухались на північ Донецької області з напряму Розівсько-Пологівської агломерації.

Андрющенко також розповів про несподівані переміщення російської техніки через Маріуполь в Ростовську область РФ. Вона рухається малими колонами в супроводі військової поліції. Не менш чотирьох колон на тиждень з Бердянського та Пологівського напрямів.

"Відстежуємо, поки для висновків замало даних", - написав він, зазначивши, що в іншому зберігаються пріоритети пересування в бік Времівського та Курахівського напрямків.

Водночас фіксується посилення ППО системами С-300 в західній та північно-західній частині Маріупольського району. Таким чином росіяни намагаються посилити захист Ростовської області:

"Системи переміщують вдень, не приховуючи факт переміщення, що вказує на певний поспіх", - зазначив радник мера.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як оператори підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" влучно відпрацювали по позиціях окупантів на Донеччині.

окупація військова техніка окупанти Донецька область Маріуполь
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