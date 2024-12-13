Силы обороны уничтожили технику и позиции российской армии в Донецкой области

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Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Пограничники ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пушку, генератор, гранатомет, три склада боекомплекта, а также три единицы автотранспорта оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Сумском направлении воины 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" уничтожили танк, бронеавтомобили и блиндаж россиян.