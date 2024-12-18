Десятки погибших и раненых оккупантов: защитники Северска отразили массовый штурм российской пехоты

фото: ГПСУ

В Донецкой области пограничники бригады "Месть" отбили одну из самых больших за последние несколько месяцев атак РФ. Оккупанты при поддержке бронетехники и пехоты пытались прорваться в Северск сразу на нескольких флангах направления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В зоне ответственности "Мести" враг использовал тактику малых групп, привлекая взвод штурмовиков, которых успешно разбили наши минометные расчеты и операторы ударных БПЛА "GALA drones company". Как следствие - 14 ликвидированных оккупантов и 12 тяжелораненых", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам серьезные потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного – танк, пушка, российская пехота и десятки вражеских позиций.