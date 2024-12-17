Пограничники показали, как погоняли оккупантов по окопам на Запорожском направлении
Пограничники успешно уничтожили на Запорожском направлении вражескую пехоту и технику
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На Юге пограничники устроили настоящее ВНО для вражеской пехоты. Пилоты Госпогранслужбы проверяли оккупантов в следующих дисциплинах: стрельба по "квадрикам", окопные маневры и бег от FPV-дронов. По итогам "проверки", а некоторые интервенты получили "300", а остальные – "200" баллов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области 14 декабря Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.
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