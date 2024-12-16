Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Краматорском направлении
На Краматорском направлении бойцы пограничной бригады "Месть" успешно уничтожают силы российских оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Благодаря работе разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса (РУБпАК) Феникс, пограничники ликвидировали за прошедшую неделю значительное количество вражеской техники и позиций.
В частности, были уничтожены:
- 10 минометов;
- пушку;
- 5 единиц военного транспорта;
- 2 склада боеприпасов;
- пункт управления БпЛА;
- позиции оккупантов вместе с вражеской пехотой.
Напомним, в Запорожской области 14 декабря Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.
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