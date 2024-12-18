Десятки загиблих і поранених окупантів: захисники Сіверська відбили масовий штурм російської піхоти

фото: ДПСУ

У Донецькій області прикордонники бригади "Помста" відбили одну з найбільших за останні кілька місяців атак РФ. Окупанти за підтримки бронетехніки та піхоти намагалися прорватися до Сіверська одразу на кількох флангах напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"В зоні відповідальності "Помсти" ворог використовував тактику малих груп, залучивши взвод штурмовиків, яких успішно розбили наші мінометні розрахунки та оператори ударних БпЛА "GALA drones company". Як наслідок – 14 ліквідованих окупантів та 12 важкопоранених", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині прикордонники бригади "Помста" завдали окупантам серйозних втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – танк, гармата, російська піхота й десятки ворожих позицій.