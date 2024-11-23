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23 ноября 2024, 13:48

Оккупанты усиливают давление на украинских детей во временно захваченной Херсонщине, – ЦНС

23 ноября 2024, 13:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики обнаруживают в школах детей с проукраинской позицией и пытаются их запугать

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На ТОТ Херсонщины усиливаются репрессии против проукраинских детей. Здесь российские "инспекторы по делам несовершеннолетних" зачастили в школах. В учебных заведениях Каховки и окрестностей захватчики проводят "уроки" на тему: "Мы ответственны за свои поступки". Цель этих мероприятий – выявить и запугать учащихся с проукраинской позицией", – говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты особо подчеркивают "ответственность" за распространение информации, которая дискредитирует "русский мир" или разоблачает преступления Кремля.

Ранее россияне собрали "активную" молодежь из ТОТ Запорожья для обучения борьбе с украинским "экстремизмом".

"Детей учили доносить на своих сверстников, которые считают себя украинцами или поддерживают связь со свободной Украиной", – напомнили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми.

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