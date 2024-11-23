Энергетики восстановили поврежденную линию питания оккупированной Запорожской АЭС
Энергетики возобновили работу поврежденной в результате обстрелов высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины
Об этом сообщает Министерство энергетики, передает RegioNews.
"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. Работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, возобновлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.
В то же время он подчеркнул, что ситуация на станции остается угрожающей.
"Лишь возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", – заявил министр.
Напомним, 21 ноября на Запорожской АЭС из-за российских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания. АЭС второй раз через неделю находилась на грани блэкаута.