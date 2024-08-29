Россияне усилили "зачистки" местного населения в оккупированном Мариуполе, – Андрющенко

фото: Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе российская ФСБ снова активизировала "зачистки" местного населения, люди просто пропадают. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию войск РФ

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"В первую очередь это связано с точными ударами по базированию в Мариуполе и по системам ПВО в июле – августе. Во-вторых – перебрасывание войск и попытка сделать невозможным фиксацию. Ну и главное (как бы дико это ни звучало) – окончание третьего квартала и необходимостью отчетности", – отметил он.

По его словам, россияне также активно взялись за арендодателей и "обнальщиков".

"Здесь просто делают показатели. Не тому деньги передал, не тому дом сдал в аренду. Простой, но страшный по последствиям путь. Только за вчера арестовали и пропали три человека после остановки на Черемушках. Просто люди. Просто пропали", – добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе каждый день люди проникают на территорию разрушенного обстрелами завода "Азовсталь" в поисках продающегося металла.