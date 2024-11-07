В Николаевке Донецкой области российский снаряд попал по многоэтажке: есть погибшие и раненые

фото: Вадим Филашкин/Telegram

Российские войска сегодня, 7 ноября, обстреляли город Николаевка в Донецкой области. Есть повреждения жилых домов

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Глава ОВА отметил, что в результате обстрела погибли 2 человека и еще 5 получили ранения.

"Один из снарядов попал в пятиэтажку, еще четыре дома рядом получили повреждения разной степени", - отметил Филашкин.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью. В результате атаки по городу Запорожье один человек погиб.