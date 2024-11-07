Враг нанес массированный удар по Запорожью — первые данные о последствиях от ОВА

фото: Иван Федоров

Днем, 7 ноября, российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по городу Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

По словам главы ОВА, враг нанес пять ударов с применением управляемых авиабомб и ракет по Запорожью.

Федоров отметил, что есть попадания по жилым домам и больницам. По предварительным данным, есть раненые.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 299 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура