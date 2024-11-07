В Запорожье растет количество пострадавших: известно о трех раненых детях

фото: Иван Федоров

Число пострадавших в результате массированного удара по Запорожью возросло до 18 человек, четыре человека погибли

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

Глава ОВА также проинформировал, что среди пострадавших трое детей. Это четырехмесячная девочка и два мальчика в возрасте 1 и 10 лет.

Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Обновление в 17:31. Число погибших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 4 человек. Ранены 18 человек.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью . В результате обстрела разрушены дома, повреждена больница.

Также известно, что в результате атаки по городу Запорожье один человек погиб.