За октябрь россияне нанесли по Запорожской области почти 11 тысяч ударов

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В течение октября российская армия нанесла почти 11 тысяч ударов по Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Запорожской области более 1700 мирных жителей были ранены, 570 погибли, среди них 38 детей. Разрушены и повреждены более 16 100 домохозяйств.

Только в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры в Запорожье 5 ноября пострадали 25 человек, 8 погибли. Еще 9 пострадавших остаются в больнице.

Под постоянной угрозой находятся прифронтовые населенные пункты. В селах Камышеваха, Орехов, Гуляйполе оккупанты целенаправленно охотятся на гражданских с помощью FPV-дронов, атакуя людей, которые просто работают на огородах или занимаются хозяйством.

"Оборона Запорожской области – приоритет. Для поддержки военных в регионе создан рекордный оборонный фонд, ведется активное комплектование подразделений для выполнения боевых задач. Запорожская область также лидирует в строительстве фортификационных сооружений", – подчеркнул Федоров.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью . Есть попадания по жилым домам и больницы.