Массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 10 ранены

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В результате массированного вражеского удара по Запорожью днем 7 ноября есть погибший и раненые

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

"Один человек погиб, десять ранены, среди них годовалый ребенок. Два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью. В результате обстрела разрушены дома, повреждена больница.