В Донецкой области неизвестные подделали документы одной из политических партий

Вероятно, преступление совершили представители партии-конкурентки

Вероятно, преступление совершили представители партии-конкурентки

Фото из открытых источников

До Волновахского отдела полиции в Донецкой области поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области, пишет RegioNews.

По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких человек из другой партии, что препятствует реализации избирательных прав.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В полиции не сообщили, о каких партиях идет речь.

Напомним, в Славянске состоялся митинг против возвращения в политику Нели Штепы.