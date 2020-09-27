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27 сентября 2020, 17:07 1

В Донецкой области неизвестные подделали документы одной из политических партий

27 сентября 2020, 17:07 1
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Вероятно, преступление совершили представители партии-конкурентки
Вероятно, преступление совершили представители партии-конкурентки
Фото из открытых источников
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До Волновахского отдела полиции в Донецкой области поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области, пишет RegioNews.

По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких человек из другой партии, что препятствует реализации избирательных прав.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В полиции не сообщили, о каких партиях идет речь.

Напомним, в Славянске состоялся митинг против возвращения в политику Нели Штепы.

выборы партии полиция Донецкая область подделка документ
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