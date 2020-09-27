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27 сентября 2020, 16:12 14

Рекордная контрабанда: за рулем буса был муж первого секретаря посольства Украины в Словакии

27 сентября 2020, 16:12 14
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Появились новые подробности в деле о задержании на украинско-венгерской границе рекордной партии контрабандных сигарет.

О "дипломатическом прикрытии" контрабанды на своей странице в Facebook сообщил полковник ВСУ, экс-начальник управления информационных операций Генерального штаба, эксперт по стратегическим коммуникациям и информационным технологиям Анатолий Кравчук, пишет RegioNews.

На границе с Венгрией таможенники остановили микроавтобус, за рулем которого сидел украинец с дипломатическим паспортом. В качестве пассажиров он перевозил 50 тыс. пачек сигарет. Жена водителя работает первым секретарем посольства Украины в Словакии и организовала мужу дипломатическое прикрытие, с которым осматривать автомобиль запрещается. Идеальный план, который разрушила неконтролируемая кинологом собака, унюхав неладное, не зная, что на контрабанду под дипломатическим прикрытием рот раскрывать нельзя", - рассказал он.

Новости украинской дипломатии. А говорят что на внешнеполитичесаом кейсе у нас нет никаких перемог. Это чистая ложь...

Опубліковано An Kravchuk Неділя, 27 вересня 2020 р.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет .

Во время проверки документов водителя, гражданина Украины, пограничники установили полную подделку дипломатической карточки и приложения к ней, которые он предоставил.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что номера автомобиля "Mercedes" с дипломатическими знаками также поддельные.

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