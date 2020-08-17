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17 августа 2020, 17:27 2

КПВВ "Марьинка" остается заблокированным со стороны оккупантов - Госпогранслужба

17 августа 2020, 17:27 2
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Пропуск граждан осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое
Пропуск граждан осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое
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Пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе осуществляется в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое", движение через контрольный пункт "Марьинка" остается заблокированным со стороны российских наемников.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет RegioNews.

Пропуск граждан через линию разграничения осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Остается заблокированным со стороны оккупантов движение через контрольный пункт "Марьинка". По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины прошли 175 человек и 3 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины - 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан с временно оккупированной территории представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно", - говорится в сообщении.

На это же время в "Станице Луганской" через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека прошли на временно оккупированную территорию Украины.

Напомним, 12 августа Правительство обновило условия о временных ограничении пересечения КПВВ с оккупированным Крымом.

Донбасс пограничники граница КПВВ Донецкая область
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